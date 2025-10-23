Un analisis profundo di e resultadonan di #TEAMARU

Direccion di Deporte ta haci entrega di relato tecnico di
weganan ASU2025
Ayera durante reunion general di Direccion di Deporte,
Directora Monica Fajardo y e ekipo a haci entrega di e
relato final den cuadro di un analisis tecnico profundo
di e rendimento y resultado di atletanan cu a particpa
na e Weganan Panamericano Junior ASU2025.
E relato final ta conta cu un comparativo di e prome
Cali2021 y e di dos edicion ASU2025 di e Weganan
Panamericano Junior, un analisis di cada deporte cu a
participa y finalmente un analisis individual di cada
atleta y su desaroyo competitivo.
E relato final lo ser comparti cu e diferente federacion
cu a participa na ASU2025. Ta felicita Monica y e ekipo
di Direccion di Deporte pa e documento cu sigur lo sirbi
como un “tool” pa por sigi traha pa eleva e nivel di nos
atletanan y deporte na Aruba. #TEAMARU