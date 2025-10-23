Un analisis profundo di e resultadonan di #TEAMARU

Direccion di Deporte ta haci entrega di relato tecnico di

weganan ASU2025

Ayera durante reunion general di Direccion di Deporte,

Directora Monica Fajardo y e ekipo a haci entrega di e

relato final den cuadro di un analisis tecnico profundo

di e rendimento y resultado di atletanan cu a particpa

na e Weganan Panamericano Junior ASU2025.

E relato final ta conta cu un comparativo di e prome

Cali2021 y e di dos edicion ASU2025 di e Weganan

Panamericano Junior, un analisis di cada deporte cu a

participa y finalmente un analisis individual di cada

atleta y su desaroyo competitivo.

E relato final lo ser comparti cu e diferente federacion

cu a participa na ASU2025. Ta felicita Monica y e ekipo

di Direccion di Deporte pa e documento cu sigur lo sirbi

como un “tool” pa por sigi traha pa eleva e nivel di nos

atletanan y deporte na Aruba. #TEAMARU