Diahuebs mainta Guarda Costa a haya y yuda e persona den un boto chikito perdi cu mester a bolbe diaranson mainta!

Diaranson prome cu merdia a drenta informe na e Centro di Operacionnan Maritimo (MOC) di Guarda costa di un boto local cu un number di registro NC cual tabata supone cu e lo a regresa e mesun mainta ey. E boto a sali diamars 21 di oktober pero no a regresa. Segun e informacion ricibi, a bordo tabata tin 2 persona, aunke e posibilidad ta cu lo tabata tin 3. Despues di e informe di Guarda Costa a saca inmediatamente un unidad di helicopter y un avion patruyero (Dash) pa inicia e buskeda. Tambe a saca patruyanan riba tera pa controla e costanan. E helicopter a busca te cu mester a regresa Hato, mientras cu e aeronave Dash a busca henter atardi hasta despues di atardi. Diahuebs mainta e buskeda a traves di e Dash a reanuda cu e prome rayonan di lus di dia. Durante e oranan di dia e tripulacion a logra localisa e embarcacion zuidoost di Curaçao cu 3 pasahero a bordo saludando cu nan man. E Helicopter y un Metal Shark a ser dirigi inmediatamente na e sitio. E Helicopter a yega prome y a permanece na e sitio te ora cu e Metal Shark a yega y a laga e 3 personanan subi abordo. E tres personanan aki hunto cu nan boto a ser hiba na e punto di apoyo di Guarda Costa na Parera.