Nicolas Maduro: “Vengan por mi”,E presidente venezolano Nicolas Maduro a declara cu su pais a desplega 5,000 misil tera-aire portatil (MANPADS- Man-Portable Air-Defence Systems) Igla-S di fabricacion ruso pa enfrenta e forsa estadounidense den Caribe.

E presidente venezolano Nicolas Maduro a declara cu su pais a desplega 5,000 misil tera-aire portatil (MANPADS- Man-Portable Air-Defence Systems) Igla-S di fabricacion ruso pa enfrenta e forsa estadounidense den Caribe. E declaracion aki a rondona tensionnan creciente den medionan debi na e aumento di e actividadnan militar estadounidense den e region, cu Washington ta afirma cu ta forma parti den e esfuerso contra narcotrafico. Detayenan clave di e declaracion di Maduro y di e contexto cu ta circulando: E misilnan e armanan anuncia pa Maduro ta misilnan di corto alcanse Igla-S di fabricacion ruso, efectivo contra aeronavenan di altitud abao, helicopternan y misilnan pa crucero. Venezuela ta afirma di tin “no menos di 5,000” den posicionnan clave pa defensa aereo. Contrarrestando e forsanan estadounidense: E declaracion di Maduro a ser produci despues di un respuesta na un reciente despliegue militar estadounidense den Caribe, cual a inclui aeronavenan di forma scondi y cu forsanan naval. Merca a afirma cu e actividad aki ta forma parti di su operacionnan contra e trafico di droga. Acusacionnan di agresion estadounidense: Venezuela a denuncia Merca.