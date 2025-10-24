Reflexión Diabierna 24 Oktober 2025.

Awe ta un gran dia pa hopi trahador.
Ta dia cu weekend ta cuminsa y tin dos dia di descanso.
Nos ta cuminsa nos dia cu gradici nos bon Dios, manera tur dia.
Hopi contento nos ta di e bida aki cu Señor a regala nos.
Hopi cosnan bunita tin den e bida aki y ta completamente gratis na nos disposición.
Adam cu Eva a faya Señor den pasado y esaki a pone nos perde hopi mes.
Pero Hesus a bin salba nos di e picanan.
Awo ta keda cada ken pa hiba un bunita bida y gosa loke por na mundo, paso bo cas, auto, placa, nada bo no ta bai cu ne.
Si nos wak bon cuanto cos bunita tin na mundo, cu ora bo lanta mainta gosa di bo kofie, y bo por cuminsa gradici Señor, pa despues cuminsa bo dia mane bo a plania esaki.
Claro cu no ta tur hende por a gosa di esaki.
Hopi a bai nos dilanti y no a biba hopi anja.
Otro a hanja un of otro malesa, of ta incapacita.
Pero por hopi cos ainda den bida, tanten tin boluntad.