COA – Comite Olimpico Arubano a ricibi bishita di CONCACAF y AVB

Un intercambio placentero unda a mira hopi interes comun

Comite Olimpico Arubano a ricibi bishita di CONCACAF y AVB

Ayera mainta Comite Olimpico Arubano (COA) a ricibi bishita di e “The Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football” (CONCACAF). E bishita aki a conta cu presencia di presidente di CONCACAF, Sr. Victor Montagliani y su ekipo, ademas di miembronan di directiva di Arubaanse Voetbal Bond (AVB) cu presidente Randolf Lacle liderando e delegacion.

E reunion aki tabata uno sumamente placentero, unda a intercambia hopi storia di trabounan interesante y positivo cu ta tumando luga den e mundo di futbol den region y localmente. Sr. Montagliani a duna di conoce di mira un bon desaroyo pa cu futbol na Aruba y ta apoya e maneho actual cu ta traha na bienestar di e deporte. Di e otro banda, COA a duna di conoce di mira AVB como un federacion miembro cu ta participa activamente den tur actividad pa dirigentenan di COA y ta contento pa mira cu como organizacion a presenta recien nan plan strategico. Manera ta conoci, COA a traves di e direccion di desaroyo su curso di “Capacity Building Training” ta encurasha federacionnan deportivo local pa traha cu un plan strategico pa asina eleva e nivel di maneho.

COA ta gradici CONCACAF y AVB pa e bishita ameno y ta contento pa mira un bon relacion entre e federacion local y e confederacion regional, cu sigur ta den beneficio di futbol na Aruba. #TEAMARU

