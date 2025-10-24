Departamento di Asunto Social cu encuesta tocante bida familiar

Departamento di Asunto Social como miembro di e Taskforce pa Derecho di Mucha den Reino, cu sosten tecnico di UNICEF Nederland y Centraal Bureau di Statistiek (CBS) Aruba, ta realisando un encuesta pa colecta dato cu lo yuda den esfuersonan pa mehora e bienestar y proteccion di mucha den henter Reino, pues tambe na Aruba.
E encuesta aki ta un paso importante pa compronde mas miho con nos por garantisa un futuro mas sigur y saludabel pa tur mucha den nos comunidad. Den e periodo di 24 te 30 di oktober 2025, encuestadornan entrena door di UNICEF Nederland y CBS lo bishita lugarnan publico pa haci entrevista cu posibel mayornan of familiarnan cu tin responsabilidad di cuido di un menor. E intension ta pa entrevista mas hopi persona cu ta posibel di tur parti di Aruba. E personanan autorisa pa haci e entrevistanan lo ta facil pa reconoce, door cu nan lo ta bisti cu uniform shinishi cu tin e logo di Taskforce Derecho di Mucha y tambe nan lo tin un carnet di identificacion cu nan nomber y portret riba dje.
Tur informacion colecta lo keda anonimo y confidencial y lo wordo uza solamente pa propositonan investigativo. Un peticion special ta bay na comunidad pa colabora den e encuesta aki pa asina hunto nos por traha na un Aruba mas sigur pa nos muchanan.
Pa mas detayenan tocante e estudio aki, por tuma contacto cu sra. Sacha Geerman na Departamento di Asunto Social na sacha.geerman@das.aw