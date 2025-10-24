 Posted in INCIDENTE

Manehador di scooter a bay dal tras di un auto di huur cu a para duna chens na otro auto

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Boegoeroei, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e dama chauffeur bayendo zuid den un Kia Picanto di huur a para pa duna chens na un otro auto pero su tras tabata bini un scooter pasando autonan y aunke ela purba desvia toch ela dal na e skina patras di e Kia y a cay keda herida benta na e suela. Na yegada di e ambulans nan a atende e motociclista y a transporte pa hospital.

 

