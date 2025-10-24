[VIDEO] Accidente cu 4 auto envolvi y 5 hende herida y palo di lus a cay riba auto dilanti Local Store

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hendenan herida na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda 4 auto ta envolvi y 5 hende a resulta herida. Ta trata di un Hyundai Grand i10 cu a sali dilanti Casago pa bay pabao sin a duna preferencia na e Chevrolet Optra biniendo for di pariba y a dal e mande bay dal un Suzuki Swift cu tabata bini di direccion contrario cual a manda e Optra bay banda drechi dal un palo di lus kibra manda mitar di e palo di lus cay riba un Nissan Pathfinder. Di e 5 heridonan solamente 1 a bay hospital cu basta dolor y ora ambulans tabata bayendo un otro victima a keha di dolor y a pidi un ambulans p’e tambe.