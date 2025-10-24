Dia 18 di december venidero Corte lo trata full un mainta di casonan penal di violencia relacional. Hues lo wak cinco caso den cual sospechosonan ta enfrenta cargonan pa maltrato di nan pareha, den algun caso varios biaha y cu heridanan grave como consecuencia.

Cu esaki, Ministerio Publico ta desea pa mustra cu ningun momento no ta asina cu violencia relacional no ta haya atencion. Lo contrario, violencia relaciona ta wordo tuma hopi na serio y persegui activamente. Casonan menos grave sa wordo trata den TOM-zitting, pero casonan serio ta wordo presenta sin excepcion dilanti Corte.

Desde aña 2022, Ministerio Publico ta aplica e directiva “Aanwijzing Relationeel Geweld”, den cual ta regula e actuacion di polis y husticia. E directiva aki ta enfoca riba reconoce, stop y preveni violencia relacional, y riba aumenta e disposicion di e victima pa haci denuncia na Polis.

Muchanan tin un posicion particularmente vulnerabel den casonan di violencia relacional. Hopi biaha nan ta testigo di violencia den cas y ta sufri e consecuencianan. Den bista di Ministerio Publico, e muchanan aki semper ta wordo considera como victima.

E termino violencia relacional ta reemplasa e palabra violencia domestico, pa mustra cu ta trata di violencia den famia of pareha, sin importa si e ta pasa den cas of no. E tipo di violencia aki por ta fisico, sexual, emocional, sicologico y verbal, y e ta inclui tambe stalking y menasa. Tanto muher, homber, menor di edad y hende grandi di edad por cay victima of resulta di ta sospechoso.

Intencion di OM ta pa manda un señal fuerte pa comunidad: violencia relacional mester wordo para y castiga.

Relationeel geweld moet worden gestopt en bestraft

Op 18 december aanstaande vindt bij het Gerecht in Eerste Aanleg een bijzondere thematische zitting plaats over relationeel geweld. Tijdens deze zitting worden vijf strafzaken behandeld waarin verdachten worden beschuldigd van mishandeling van hun levenspartner, in sommige gevallen herhaaldelijk en met ernstig letsel tot gevolg.

Met deze thematische zitting wil het openbaar ministerie onderstrepen dat relationeel geweld zeker niet wordt gebagatelliseerd, maar serieus wordt aangepakt en actief wordt vervolgd. Lichtere zaken kunnen vaak via een TOM-zitting worden afgedaan, maar zware zaken worden onverminderd aan de rechter voorgelegd.

Sinds 2022 hanteert het OM de “Aanwijzing Relationeel Geweld”, waarin het optreden van politie en justitie wordt geregeld. Deze aanwijzing is gericht op het onderkennen, stoppen en voorkomen van relationeel geweld, het vergroten van de aangiftebereidheid en het waarborgen van de veiligheid van slachtoffers. Kinderen nemen een kwetsbare positie in bij relationeel geweld. Zij zijn getuige van het geweld in huis en ondervinden daarvan diepe gevolgen. In de benadering van het OM worden deze kinderen altijd als slachtoffers beschouwd.

De term relationeel geweld vervangt bewust het begrip huiselijk geweld, om duidelijk te maken dat het gaat om geweld binnen familie- of liefdesrelaties, ongeacht de woonomgeving. Het betreft lichamelijk, seksueel, emotioneel, psychologisch en verbaal geweld, belaging en bedreiging. Zowel vrouwen, mannen, minderjarigen als ouderen kunnen slachtoffer of dader zijn.

Met deze zitting wil het OM een krachtig signaal afgeven: relationeel geweld moet worden gestopt en bestraft.