Oranjestad – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta anuncia re-apertura di Taxiway Golf despues di rehabilitacion extenso, marcando un logro grandi den e compromiso continuo di aeropuerto pa cu siguridad, eficiencia y modernisacion di e infrastructura.

Originalmente construi na aña 1997, Taxiway Golf a pasa door di un renobacion na escala completo pa prolonga su duracion di operacion cu 20 aña mas. E proyecto a inclui dos tecnica avansa di reconstruccion di acera: reconstruccion di profundidad completo y mill-and-pave. E metodonan aki a garantisa e integridad structural y calidad di superficie di e taxiway, cumpliendo cu e normanan internacional di aviacion.

E proyecto di rehabilitacion ta consisti di tres fase. Cu e conclusion di e prome fase, 75% di e proyecto a wordo realisa:

Fase 1 a enfoca riba e seccion stret cu ta conecta e standnan di avion na e pista

Fase 2 lo cubri e comienso di Taxiway Golf y Taxiway Charlie

Fase 3 lo finalisa e conexion entre Taxiway Golf y Runway 11

Durante henter e proyecto, e operacionnan di avion a continua sin problema danki na e coordinacion estrecho entre AAA, ANSA (Air Navigation Services Aruba) y partnernan di aerolinea. A implementa proceduranan temporal di taxiing cu impacto minimo riba e orarionan di vuelo.

AAA ta contento di por comparti cu e prome avion pa pasa riba e Taxiway Golf recien rehabilita tabata Z Air vuelo 673, marcando e reapertura oficial di e taxiway.

Pa conmemora e logro importante aki, AAA a tene un ceremonia di corta cinta riba e Taxiway Golf. James Fazio, CEO Interino di Aruba Airport Authority, hunto cu Prome Minister Mike Eman & Minister Wendrick Cicilia, Minister di Turismo, Transporte, y Labor a corta e cinta. E evento a trece hunto stakeholdernan clave y partnernan di e sector di aviacion y contratistanan cu a colabora, celebrando e finalisacion exitoso di e proyecto y reafirmando e esfuersonan colaborativo cu ta impulsa e desaroyo di aeropuerto.

“E rehabilitacion exitoso aki ta refleha e acercamento proactivo di AAA pa mantene infrastructura di clase mundial y garantisa operacionnan safe y eficiente pa tur usuario di nos aeropuerto”, James Fazio, CEO Interino di AAA a bisa. El a continua bisando cu: “Nos ta gradici nos partnernan y e publico pa nan pasenshi y sosten durante henter e mehoracion esencial aki.”

AAA ta ansioso pa continua cu su mision di entrega experiencianan excepcional di aeropuerto y infrastructura cu ta cumpli cu e necesidadnan den desaroyo di e industria di aviacion.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 24 di October, 2025

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) Announces Completion of Key Milestone of Taxiway Golf Rehabilitation

Oranjestad, Aruba — Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is proud to announce the reopening of Taxiway Golf after an extensive rehabilitation, marking a major milestone in the airport’s ongoing commitment to safety, efficiency, and infrastructure modernization.

Originally constructed in 1997, Taxiway Golf has undergone a full-scale renovation to extend its operational lifespan by another 20 years. The project included two advanced pavement reconstruction techniques: full-depth reconstruction and mill-and-pave. These methods ensured the structural integrity and surface quality of the taxiway, aligning with international aviation standards

The rehabilitation project was carried out in three phases, with Phase 1 now completed—covering approximately 75% of the total scope of work.

Phase 1 focused on rehabilitating the straight section connecting the aircraft stands to the runway.

focused on rehabilitating the straight section connecting the aircraft stands to the runway. Phase 2 involved work on the initial sections of Taxiway Golf and Taxiway Charlie.

involved work on the initial sections of Taxiway Golf and Taxiway Charlie. Phase 3 completed the link between Taxiway Golf and Runway 11.

Throughout the project, aircraft operations continued smoothly thanks to close coordination between AAA, ANSA (Air Navigation Services Aruba), and airline partners. Temporary taxiing procedures were implemented with minimal impact on flight schedules.

AAA is pleased to share that the first aircraft to taxi on the newly rehabilitated Taxiway Golf was Z Air flight 673, marking the official reopening of the taxiway.

To commemorate this important milestone, AAA held a ribbon-cutting ceremony on Taxiway Golf. The ribbon was cut by James Fazio, Interim CEO of Aruba Airport Authority together with Prime Minister Mike Eman & Minister Wendrick Cicilia, Minister of Tourism, Transport, and Labor. The event brought together key stakeholders and partners from the aviation sector and contractors who collaborated, celebrating the successful completion of the project and reaffirming the collaborative efforts driving the airport’s development.

“This successful rehabilitation reflects AAA’s proactive approach to maintaining world-class infrastructure and ensuring safe, efficient operations for all airport users,” said James Fazio, Interim CEO at AAA. “We thank our partners and the public for their patience and support throughout this essential upgrade.”

AAA looks forward to continuing its mission of delivering exceptional airport experiences and infrastructure that meets the evolving needs of the aviation industry.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 75% from the United States & Canada, 17% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: 24 October, 2025

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) anuncia la reapertura de la rehabilitación de la pista de rodaje Golf

Oranjestad, Aruba — La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se enorgullece en anunciar la reapertura de la calle de rodaje Golf después de una extensa rehabilitación, lo que supone un hito importante en el compromiso continuo del aeropuerto con la seguridad, la eficiencia y la modernización de la infraestructura.

Construida originalmente en 1997, la pista de rodaje Golf ha sido sometida a una renovación integral para prolongar su vida útil otros 20 años. El proyecto incluyó dos técnicas avanzadas de reconstrucción del pavimento: reconstrucción completa y fresado y repavimentación. Estos métodos garantizaron la integridad estructural y la calidad de la superficie de la calle de rodaje, cumpliendo con las normas internacionales de aviación.

El proyecto de rehabilitación se llevó a cabo en tres fases, y la Fase 1 ya ha sido completada, cubriendo aproximadamente el 75% del alcance total del trabajo.

La fase 1 se centró en el tramo recto que conecta las plataformas de estacionamiento de aeronaves con la pista de aterrizaje.

La fase 2 abarcará el inicio de la pista de rodaje Golf y la pista de rodaje Charlie.

La fase 3 finalizará la conexión entre la pista de rodaje Golf y la pista de aterrizaje 11.

A lo largo del proyecto, las operaciones aéreas continuaron sin problemas gracias a la estrecha coordinación entre AAA, ANSA (Air Navigation Services Aruba) y las aerolíneas asociadas. Se implementaron procedimientos temporales de rodaje con un impacto mínimo en los horarios de los vuelos.

AAA se complace en informar que el primer avión en rodar por la recién rehabilitada pista de rodaje Golf fue el vuelo 673 de Z Air, lo que supuso la reapertura oficial de la pista.

Para conmemorar este importante hito, la AAA celebró una ceremonia de inauguración en la pista de rodaje Golf. La cinta fue cortada por James Fazio, Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, junto con Primer Ministro Mike Eman & Ministro Wendrick Cicilia, Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo. El evento reunió a las principales partes interesadas y socios del sector de la aviación y a los contratistas que colaboraron, celebrando la finalización con éxito del proyecto y reafirmando los esfuerzos de colaboración que impulsan el desarrollo del aeropuerto.

“Esta exitosa rehabilitación refleja el enfoque proactivo de AAA para mantener una infraestructura de primer nivel y garantizar operaciones seguras y eficientes para todos los usuarios del aeropuerto”, afirmó James Fazio, Director Ejecutivo Interino de AAA. “Agradecemos a nuestros socios y al público su paciencia y apoyo durante esta mejora esencial”.

AAA espera continuar con su misión de ofrecer experiencias aeroportuarias excepcionales y una infraestructura que satisfaga las necesidades cambiantes de la industria de la aviación.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 75 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 17 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 75 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 17 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 24 de Octubre de 2025