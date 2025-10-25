[VIDEO] Polis a detene hoben chauffeur bao influencia cu a bay haci fever riba caminda y a dal auto contrario.

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di ex-veld di Winston na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un hoben burachi a dicidi pa bay haci fever riba caminda y a bay dal riba trafico contrario. Debi na e impacto e dama den e otro auto a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama levemente herida. Apenas e auto di e dama tin un siman di a cumpre y e airbag a deploy. Polis a test e chauffeur di e auto cu tabata haci fever y a detecta cu e ta bao influencia y a detene.