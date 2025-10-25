Polis a duna un chauffeur bebi pafo di un bar un lift pa cas na Santa Cruz mes!

Diasabra madruga polisnan atento di Santa Cruz a ricibi informe di cu tin algun hende ta bebe pafo di un bar na Sabana Grandi y un di nan ta basta bebi cu plan di subi auto bay cas, mesora adirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bisa e hendenan eyfo para cu nan no mag di para bebe pafor di e bar y cu nan mester ta paden. Nan a topa tambe esun cu kier a stuur pa bay cas y a papia cun’e cu ta su mesun seguridad nan lo por hib’e su cas. Ela acepta y a bay cas cu un lift di e polisnan mes.