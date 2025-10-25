[VIDEO] Polis a detene hoben chauffeur sin rijbewijs y burachi como tambe su amigo cu a bira fresco cu polis

Diasabra madruga durante patruya polis a nota un auto coriendo malo riba caminda, mesora polis a para e auto aki. Pa cuminsa e chauffeur ta un hoben cu no tin rijbewijs y ta bao influencia mesora polis a detene. E amigo cu tabata cun’e no kier a haci caso di polis ora esaki a dun’e un instruccion pa e hala for di eynan pero ela bira fresco y a bisa polis cu polis no por hal’e di eynan y como e ta stroba trabao di polis a detene tambe y posiblemente bao influencia. Un amiga cu tabata cu nan si tabata obediente y a bay para na un distancia y a warda polis bin papia cun’e. Ela yama hende pa bin busk’e y nan a busk’e. Polis a hala e auto y a pon’e den parkinglot disponible pa e doño bin buske.