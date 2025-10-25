 Posted in INCIDENTE

Accidente hit & run riba auto di security, chauffeur a reverse y core bay pero nan tin su number!

03:40  October 25, 2025  Leave a comment

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente na e “T-weg” De la Sallestraat cu Kamerlingh Onnesstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente hit & run unda cu un auto di direccion contrario a bira y a bay dal un auto di un security. E auto a reverse y a core bay lagando e otro auto destrui. Pa suerte e security atento a nota e number di auto. Awor ta keda na departamento di trafico bay busca e auto pa atende cu e chauffeur.

