Reflexión Diasabra 25 Oktober 2025.

Awe ta otro dushi dia pa relaja y hasi debernan na cas.
Semper cuminsa na duna gracia na Senor pa gradici pa tur locual nos tin.
Ora nos lanta mainta ta e miho momento pa esaki, después ta saborea nos kofie y gosa di loke bida ta ofrese.
Nos mester cumpli cu nos debernan y juda nos prohimo tambe cumpli cu di nan.
Asina bo ta hanja un alivio y bo bida lo ta cu un gratitud y satisfacion enorme.
Biba asina y cu hopi confiansa y trankilidad lo duna bo bida largo.
Semper corda di ta den compania di hende positivo y evita hende amarga.
Bo ta cana mainta y mi ta cuminda cierto persona.
Tin ta hopi humano y ta debolbe e saludo cu hopi respet y cordialidad, pero tin un paar hopi amarga.
Esaki no ta stroba di sigi saluda nan, sino ta mustra nan cu nos si tin manera.