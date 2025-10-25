[VIDEO] Auto a pasa riba mucha cu a cay for di bais riba caminda na Noord y a core bay!

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Noord, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Un dokter pasando eynan a duna e mucha prome auxilio, na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y a pone den ambulans pa asina transporte pa hospital. Na yegada di e patruya a sera e caminda ambos banda pa e investigacion. Locual a sosode ta cu e mucha di 14 aña tabata coriendo bicicleta y a dal abao y despues e chauffeur uno apariencia chines manehando un Kia Rio Hatchback preto a pasa riba e mucha. Ela para baha wak subi su auto y a bay for di e sitio. Polis tin e caso bao investigacion. E mucha a ser hiba hospital cu urgencia.