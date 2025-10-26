Reflexión Diadomingo 26 Oktober 2025.

Awe ta dia di Señor, nos ta aprecia esaki hopi mes.
Nada mas bunita cu ta gradici nos bon Dios pa tur cos den bida cu e ta duna nos.
Tur dia nos ta lanta y nos por gosa di hopi cos bunita, nos por traha nos dia mane nos ta desea.
Kiko nos kier nos por hasi y unda nos kier nos por bai.
Ta bunita ora nos tin edad halto, pa nos por biaha, keiro, dicidi kiko nos ta desea.
Nos tin un bida asina dushi cu nos por biba hopi anja si nos escohe tur loke ta bon, y lubida e cosnan cu ta kita nos gosedera.
Sigi leynan di Señor, complace bo hendenan, bo famia y biba hopi anja.