AHATA Excellence Awards 2025: 38 Profesional Reconoci Pa Contribucion Inigualabel  

22:39  October 25, 2025  Leave a comment

E prestigioso evento di AHATA Excellence Awards, organiza anualmente pa Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA), a culmina Diasabra anochi. Mas di 250 invitado a presencia un anochi inolvidabel den e ballroom di The Ritz-Carlton, Aruba, unda a honra 38 profesional cu nan dedicacion ta eleva e standard di excelencia di nos isla.

 

E AHATA Excellence Awards ta simbolisa e gratitud di nos industria pa e servicio inigualabel cu e profesionalnan aki ta trece. E ta un celebracion pa e personanan cu ta contribui na e exito continuo di Aruba como un destinacion turistico. Riba e gran anochi, e honoradonan a ricibi un trofeo artistico, diseña specialmente pa e talentoso artista local, Gilbert Senchi. E trofeo, den forma di un cocolishi, ta representa e calor y durabilidad di nos hospitalidad, y a wordo presenta riba escenario pa Presidente y CEO di AHATA, Sra. Tisa LaSorte.

 

Den e proximo simannan, AHATA lo resalta cada honorado atraves di su medionan social. Pa conoce e personanan excepcional aki y wordo inspira pa nan motivacion y pasion, por sigui AHATA riba Facebook na facebook.com/arubahotelandtourismassociation y riba Instagram na @arubahata.

 

AHATA ta extende un danki profundo na tur e sponsornan y partnernan cu a haci e anochi aki un gran exito. Un gradicimento special ta bai na nos Patrocinador Principal, Elite Productions & Entertainment. Nos ta gradici tambe nos partnernan valioso: Tropical Bottling Aruba, De Palm Corporation, The Ritz-Carlton, Aruba, y Wings Global Media pa nan contribucion y nan sosten continuo na e celebracion di excelencia.

 

AHATA ta orguyoso di e trabao impresionante di e honoradonan y ta expresa gratitud profundo pa nan esfuerzo cu ta sigui defini kiko ta excelencia den hospitalidad.

 

Lista di honoradonan di AHATA Excellence Awards 2025:

 

Emercio Navarro Valbuena Protection Officer ARX Protective Services
Genesis Ramirez Front Desk Agent Boardwalk Boutique Hotel Aruba
Darelyn Koolman Marketing Executive Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
Jonathan Martinez Senior Operations Supervisor De Palm Corporation
Brigitte Croes Telephone Operator JOIA Aruba by Iberostar
Emmely Julia      Food & Beverage Supervisor Divi Aruba Phoenix Beach Resort
Karlene Serrada Portfolio Manager Casiola Vacation Homes
Leoniria Hernandez Odor Maintenance Assistant Aramis Real Estate
Gregory Boekhoudt Guest Service Expert The Ritz-Carlton, Aruba
Tashmira Kock Armored Transportation Officer Evers Security
Jonathan Bremo Accounting Manager La Cabana Beach Resort and Casino
Jurgen Werleman Chef de Partie Manchebo Beach Resort & Spa
Nahym Monte Tour Guide Kini Kini Transfer & Tours
Asanya Foster Sales & Marketing Manager Radisson Blu Aruba
Henry Gomez Restaurant Manager Riu Palace Antillas
Anouchka Maduro Administration BlueAruba Vacation Rental
Darwin Torres Correa Regional Executive Chef Divi Golf Aruba
Jenny Chen Rooms Director Privada Stays
Eric Leonard Storeroom Clerk GCG Group
Priscilla Samson Brand Ambassador TRYP by Wyndham Aruba
Eleonore Rustveld Ambassador III Marketing Executive Marriott Vacation Club
Ethleen Maduro Sales Associate Colombian Emeralds International
Alexis Montero Pool & Beach Manager Riu Palace Aruba
Juliette Figaroa Casino Operation Planner Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino
Maria Murillo Perea Assistant Warehouse Manager Penha Aruba

 
Mark Kock IT Technician Renaissance Wind Creek Aruba Resort
Jeandrick Arends Senior Technician Bucuti & Tara Beach Resort
Roger Bergshoeff AV Technician Elite Productions & Entertainment
Melissa Bareño Complex Director of Loss Prevention Marriott’s Aruba Ocean Club

 
Clarence Stuart Sous Chef Barceló Aruba
Dario Croes Sales Representative Professional Pest Control by Rentokil
Julio Ramirez Senior Hospitality Agent Amsterdam Manor Beach Resort Aruba
Frank Henriquez Engineering Supervisor Embassy Suites by Hilton Aruba Resort
Maundy Sabularse-Galedo Waiter Azia Restaurant & Lounge
Emerson Zamora Torres Pool & Beach Supervisor Divi & Tamarijn All Inclusive Resorts
Paul Etienne Housekeeping Houseperson Marriott’s Aruba Surf Club
Rafael Wever Yield Manager Eagle Aruba Resort
Zully Agudelo Valencia Waitress Courtyard by Marriott Aruba Resort

 

 

