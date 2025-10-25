[VIDEO] Dama a keda herida despues di un pleito entre pareha na compleho di apartamento, e cobarde a sconde!

Diasabra atardi a drenta informe di un pleito entre pareha unda un dama a resulta herida na un compleho di apartamento na Italiëstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruyanan a bin compronde cu aki ta trata di un caso unda durante e pleito entre e pareha e dama a resulta herida y e homber a bay sconde y no kier a sali. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes pero aparentemente como e dama no kier a entrega keho no por a haci nada otro cu informa e dama si e kier entrega keho e por pasa na warda di recherche na Wayaca.