Nationaal Onderwijs Congres Caribbean 2025: Samen bouwen aan toekomstgericht onderwijs

Next Generation Learning – Talent omarmen en welzijn bevorderen

Van 28 tot en met 31 oktober 2025 komen onderwijs- en kinderopvangprofessionals op Aruba, Curaçao en Bonaire samen voor Het Nationaal Onderwijs Congres Caribbean. Het congres staat volledig in het teken van Next Generation Learning: onderwijs dat meebeweegt met de wereld van morgen. Laat je inspireren door topsprekers, interactieve workshops en praktische tools om direct in jouw klas of organisatie toe te passen.

Nationaal Onderwijs Congres Caribbean 2025: Samen bouwen aan Next Generation Learning

ORANJESTAD/WILLEMSTAD/KRALENDIJK – Van 28 tot en met 31 oktober 2025 vindt Het Nationaal Onderwijs Congres Caribbean plaats op Aruba, Curaçao en Bonaire. Dit toonaangevende congres brengt onderwijs- en kinderopvangprofessionals samen om te werken aan de toekomst van onze jeugd. Het thema dit jaar: “Next Generation Learning – Talent omarmen en welzijn bevorderen.”

Waarom dit congres?

De wereld verandert razendsnel. Onderwijs moet meebewegen met nieuwe technologieën, pedagogische inzichten en didactische innovaties. Het Nationaal Onderwijs Congres Caribbean biedt professionals de kans om kennis op te doen, inspiratie te vinden en praktische handvatten te krijgen om toekomstgericht onderwijs vorm te geven.

Voor wie?

Alle professionals uit het onderwijs en de kinderopvang zijn welkom: leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en pedagogisch medewerkers.

Wat maakt dit congres uniek?

• Topsprekers met praktijkgerichte inhoud, waaronder keynote Luk Dewulf , expert en internationaal spreker in talentontwikkeling en auteur van diverse boeken.

• Lokale workshops verzorgd door experts uit de regio.

• Interactieve sessies en een breed aanbod aan lezingen en praktijkgerichte workshops.

• Direct toepasbare kennis voor in de klas of organisatie.

• Professionalisering : ideaal om in te zetten als onderdeel van het professionaliseringsbudget.

Data en locaties:

• 28 oktober – Aruba (Colegio Arubano, Oranjestad)

• 29 & 30 oktober – Curaçao (Universiteit van Curaçao, Willemstad)