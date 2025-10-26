[VIDEO] Accidente frontal a bolter un Hyundai Tucson y a manda un Kia Picanto bay dal porta di negoshi

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Caya Boes Orman. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Hyundai Tucson biniendo di pariba lo a bay banda robes di caminda dal riba un Kia Picanto di direccion contrario manda esaki bay dal riba e porta di negoshi. Na yegada di e bombero a bin compronde cu aki ta trata di un a bay over na saca e victima pasahero di e Tucson y na yegada di e ambulans a tume over. Ademas den e otro vehiculo tabata tin un otro hende herida. Ta trata di un dama cu a ser atendi na e sitio mes mientras e otro a ser hiba hospital.