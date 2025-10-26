 Posted in INCIDENTE

Peaton a cay y fractura su pia den Caya Ernesto Petronia

15:55  October 26, 2025  Leave a comment

Diadomingo atardi a drenta informe di un incidente na Caya Ernesto Petronia pazuid di Santana. Mesora a dirigi ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans persona a cay y a fractura su pia, nan a atende y transporte pa hospital.

