Diadomingo atardi a drenta informe di un incidente na Caya Ernesto Petronia pazuid di Santana. Mesora a dirigi ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans persona a cay y a fractura su pia, nan a atende y transporte pa hospital.
Peaton a cay y fractura su pia den Caya Ernesto Petronia
