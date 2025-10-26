Aldrich Croes nunca a bishita EcoTech Freezone pa check si tin mal holo

Gerencia di Ecotech Freezone ta lamenta cu Sr. Aldrich Croes un biaha mas ta trata di atacha directamente tur e trabounan cu e empresa local, Ecotech Freezone ta eherce na bienestar di Pais Aruba. Contrario na locual Sr. Croes a expresa den un entrevista na Telearuba, Ecotech Freezone a invita Sr. Croes na varios ocasion pa personalmente bin inspecciona tur e trabounan cu ta ser haci na Ser’i Teishi pa asina e mes constata cu no tin nada di holo malo, pero te dia di awe a scoge pa no presenta!
Varios instancia, experto y gobierno a haya un tour completo di tur locual ta haci na Ser’i Teishi y tur a keda asombra di mira con bon e operacion ta cana y riba dje conforme reglanan Europeo. Esaki tambe a ser comproba den un rapport di e compania Arcadis cu a wordo comparti igualmente cu Sr. Croes.
E rapport di Arcadis ta confirma cu hiba tur e sushi pa bay kima den un insinerado ta e pio solucion cu por tin y cu e practica actual di dera envirobales ta e miho solucion ambiental pa Aruba.
Ademas, ta analisa tur locual cu ta dera na Ser’i Teishi cu frecuencia pa un laboratorio independiente na Merca y semper e resultado ta confirma cu no tin ningun material toxico den e envirobales.
Manera ya ta conoci na Sr. Croes, Ecotech Freezone a haci varios analisis independiente di e calidad di aire na diferente luga rond di Ser’i Teishi y den vecindario. Cada biaha e resultado a indica cu no tin contaminacion ambiental den e aire relaciona cu e deramento di sushi na Ser’i Teishi. E mesun rapportnan aki tambe a wordo presenta den corte y Sr. Croes tambe tin copia di nan. Ta lamentabel pa mira cu Sr. Croes un biaha mas ta scoge pa recori na insinuacionnan sin base.
Pa finalisa, Ecotech Freezone y MetaCorp ta invita Sr. Aldrich Croes un biaha mas publicamente pa pasa personalmente na Ecotech Freezone pa asina e por wak pa su mes con tur e trabounan ta ser haci na Ser’i Teishi. Y si tin holo den bario, e por ta sigur cu no ta procedente di e operacion di EcoTech Freezone na Ser’i Teishi.