[VIDEO] Explosion na Gallo Rojo pabao di warda di polis Sanicolas

Dialuna madruga a drenta informe di un explosion na Gallo Rojo na Sanicolas, mesora a dirigi tanto polis como bomberonan na e sitio. Polisnan na warda di polis a scucha un sonido y mesora polisnan na e warda a sali bay controla. Na yegada di polis a bin compronde cu ta e forno di keinta pan a explota. Na yegada di bomberonan nan no a encontra candela pero a haya un situacion unda sera tur e liña di gas pa preveni cualkier cos. Ambulans a bin y a atende un persona lesiona cu e explosion na su pia.