Reflexión Dialuna 27 Oktober 2025.

Nos ta habri un otro siman cu hopi expectativa.
Cuminsa cu gradici Señor, cu ta semper bon pa nos y ta proteha nos tur ora.
Nos tin un pasada di bijbel ta bisa, cu esun cu halsa su mes lo ta humilia, y esun cu humilia su mes lo ta halsa.
Aki nos ta observa cu un postura y actitud correcto ta na su lugar na momento cu nos ta resa na Señor.
Unda cu nos ta y unda cu nos kier bai ta esaki ta esun correcto.
Un bon manera ta laga bon imprecion atrás.
Nos ta cuminsa un siman cu hopi energia y expectativa.
Nos tin e posibilidad di organisa nos mes hopi bon.
Lo ta ideal pa nos logra cu exito nos metanan.
Semper teniendo nos bon Dios na cuenta.
Tur nos bida nos mester ta cuateloso pa fayonan cu por trese hopi contratiempo y malcontento.
Asina ta pa bo bida ta excelente y bo kier un bida felis y largo, esaki ta e caminda pa logra loke nos kier.