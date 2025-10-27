Elevando cu innovacionnan nobo POLIS UNIFORMA TA HAYA MAS MATERIAAL NOBO PA SIGUI EHERCE NAN TAREA DIARIO

Santa Cruz, ARUBA: Un base solido y fuerte ta e esencia strategico den nos organisacion. Esaki ta trata di hende, recurso, suficiente personal y material adecua. Tambe reconocimiento pa e personal via posicion legal, balora nan funcion y duna e perspectiva den su desaroyo ta un di e puntonan importante pa e desaroya di nospersonal.
Banda di adkisicion di patruyanan nobo, uniform nobo, warda di polis nobo /renoba, portofoon nobo, bodycams y tambe innovacionnan cu material nobo pa diferente departamento. Nos ta sigui infoca pa sigui innova noscuerpo.
Na comienso di luna polis uniforma a haya bicicleta nobo, tablets, digiboard, thermal & digital binoculars y mucho mas. Pa eleva nan ehecucion di nan trabou mas mihor ainda tambe moviendo den un era di innovacion.
Nos ta sigui traha pa un Cuerpo Policial mas profesional y moderno. KPA ta keda percura pa su polisnan ta mas y mihor equipa pa por duna un servicio mas optimal na nos comunidad pero tambe pa seguridad di nos propio agentenan policial