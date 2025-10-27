POLIS A HAYA CURSO BASICO DI ANALISA IN FORMACION

Oranjestad, ARUBA: Cuerpo Policial siman pasa tabata tin un curso yama “Vastleggen Basis”. E curso ta encera pa loke ta trata e mehoracion pa ora di traha un rapport, analisa informacion y
conducta profesional den e practica investigativo. Pa KPA esaki ta algo hopi importante pa keda educa y profesionalisa nos personal. E curso a wordo duna pa Inspecteur sr. Humphrey Koolman y Inspecteur sra A. Cannagieter. E curso a ser duna na personal di Aruba, Curacao, Sint Maarten y islanan BES Cu e curso aki e Cuerponan den Caribe ta dal un paso importante pa por sigui profesionalisa den e parti di investigacion den e region di Caribe.