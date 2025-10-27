Y un bes mas primicia den loke ta cera kaak di un mucha HOH ta ricibi schisisteam di Hulanda na Aruba pa di shete biaha

Durante e prome siman di oktober un delegacion di e schisisteam di UMC St. Radboud Nijmegen a bishita Aruba pa di shete biaha. Horacio Oduber Hospital tin ya pa hopi aña un cooperacion estrecho cu e team di UMC St. Radboud Nijmegen y esaki un bes mas tabata exitoso. E meta di nan bishita ta pa brinda e experticio specifico di cuido super specialisa pa muchanan cu tin un of otro forma di schisis na Aruba y treciendo nan Aruba por preveni unda posibel traslado medico pa exterior.
Durante e siman aki a mira den forma di consulta 30 pashententre 0 cu 22 aña di edad cu tin un of otro forma di schisis y banda di esaki tambe a haci operacionnan di e kaak y tambe e parti patras di e garganta yama “farynxachterwand”.
“Na Aruba tin basta mucha cu tin schisis y durante e bishita akie dokternan ta controla e muchanan pa sa con ta bayendo, e desaroyo y tambe ki tratamento nan tin mester ainda. Y e aña akita uno unico pasobra a logra haci un operacion pa prome biahacu ta unda a cera e kaak di dos mucha y tur cos a bay super, “ Dr. Wicha Wever, pediatra a conta.
E operacion pa cera e kaak ta importante pasobra esey ta e ultimo buraco entre boca y nanishi. “Pa e operacion aki ta haciuzo di e weso di e pashent mes. Ta haci un apertura chikito den e boca di e pashent y ta saca un parti chikito di e weso for di e cachete. Djey ta midi y saca e grandura exacto y pone den e kaak,” dr. Marloes Nienhuijs, kaakchirurg-schisischirurg UMC St. Radboud Nijmegen a conclui. Y awo cu e operacion aki a tuma luga exitosamente, pa medio di beugel por logra pa tur djente keda nechi y hunto.
E schisisteam su miembronan cu hopi experiencia for di Nijmegen ta consisti di dr. Marloes Nienhuijs, kaakchirurg-schisischirurg, dr. Veronique Borstlap – Engels, orthodontist y Marjan Kloen cu ta verpleegkundig schisis consulent. Y naAruba e team aki ta wordo reenforsa cu specialistanan local cu ta dr. Wicha Wever, pediatria, dr. Steve Cabenda, KNO arts, dr. Howard van Niel, ciruhano plastico, Fabiola Jansen, logopedistay dr. Elvinia Croes, orthodontist.
Por ultimo, dr. Wever den nomber di e pashentnan y di HOH ta desea di gradici e team di Nijmegen mirando cu e cooperacionaki ta hopi bunita pa e muchanan di Aruba. Y alabes ta spera cu den e siguiente añanan por sigui traha hunto na bienestar di comunidad.