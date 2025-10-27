For di Klas pa The Pavilion: Participacion di Studiante denAutentico Culinary Festival

Autentico Culinary Festival a sirbi como un plataforma valioso undastudiantenan por a siña y participa den e festival “The Pavilion”. Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a mira e balor di incluistudiantenan den e evento, pa duna nan oportunidad pa siña den un manera practico y desaroya mas habilidadnan relaciona cuhospitalidad y cushina.

Durante e dos dianan di evento, mas cu 60 studiante y 3 docente di Colegio EPI a participa activamente den varios rol. Studiantenan di e programa Hospitality Management di Colegio EPI, specificamenteesnan cu ta tumando e vak Event Management, tabatin un rolimportante den e evento. Nan a yuda eleva e experiencia di bishitantenan por medio di contesta pregunta y yuda dirigibishitantenan. Varios studiante a yuda maneha e desk di hospitalidady a sostene diferente vendors, klasnan di cushinamento y mixologia. E studiantenan tambe a yuda cu coleccion di data, asistiendobishitantenan cu a yena e encuesta na e evento.

Adicionalmente, studiantenan di Culinary Arts tambe a traha huntocu chef local y internacional durante e klasnan di cushinamento, ganando experiencia practico. Mester menciona cu nan participaciona contribui directamente na nan punto academico.

Scolnan di EPB tambe tabatin su luga den Autentico Culinary Festival. E di dos edicion, pa prome biaha, a invita scolnan pa participa como vendor durante The Pavilion. EPB Oranjestad y EPB San Nicolas a tuma parti di e festival e aña aki cu nan propio booths. Bou di guia di nan maestro, studiantenan a prepara tur cuminda pa ser bendi na nan booth ambos anochi. E experiencia a duna e studiantenan oportunidad pa siña con pa planifica, prepara y presentaun producto gastronomico na un evento.

E contribucion y dedicacion di tur studiante tabata esencial pa e exitodi e evento. E iniciativa y colaboracion cu scolnan ta pone enfasisriba e compromiso di A.T.A. pa sostene desaroyo di futuro profesionalnan den e sector culinario y di hospitalidad, reforsandoA.T.A. su strategia pa stimula talento y habilidadnan practico paeleva e industria vibrante di turismo na Aruba.

Aruba Tourism Authority ta gradici tur studiante, docente y scol pa nan participacion cu a contribui na e exito di Autentico Culinary Festival.