Reflexión Diamars 28 Oktober 2025.

Awe ta otro dia hopi bunita den nos bida.
Nos ta cuminsa na gradici Señor pa nos bida y e dia regala na nos.
Semper contento y agradecido nos ta sigi den bida cu tur su cos bunitanan.
Bida ta un regalo y nos tin e previlegio di por gose.
Ta temporada di awasero, pero ainda e tera ta den un secura pa lunanan largo.
Cu e solo cu a kima tremendo, y un calor inmenso, ta hopi awa mester pa drenta e suelo y fresca e aire.
Hopi ta pidi poco awasero pa por planta poco.
Otro ta pidi pa no jobe.
Asina bida ta, esun su plaser ta e otro su contratiempo.
Pero nos bon Dios sa di complase nos tur.