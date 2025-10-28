[VIDEO] Accidente cu 3 auto envolvi y un persona herida riba e brug banda di Wilhelmina Park

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Brug banda di Wilhelmina Park. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Nissan Juke bayendo pabao a bay lanta e cabes di un amigo pasahero den e auto y e auto a bay banda robes dal frontal riba un Hyundai Getz bons bek bay dal riba un Toyota Corolla cu tabata para pa bira na man robes. Debi na e impacto cu e Getz e chauffeur di esaki a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.