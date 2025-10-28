Posicion di 13 Sindicato riba rijkswet HOFA

Den un reunion teni dia 27 di oktober ultimo, e sindicatonan siguientemente menciona a bai di acuerdo bin cu un declaracion conhunto pa cu e tema di regulacion di supervision di finansas publico di Aruba por medio di un asina yama “consensusrijkswet”.
• 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘢 𝘌𝘮𝘱𝘭𝘦𝘢𝘥𝘰𝘯𝘢𝘯 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘺 𝘗𝘳𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘪 𝘈𝘳𝘶𝘣𝘢 (𝘚𝘌𝘗𝘗𝘈)
• 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘴 𝘥𝘪 𝘈𝘳𝘶𝘣𝘢 (𝘚𝘗𝘈)
• 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘐𝘯𝘥𝘦𝘱𝘦𝘯𝘥𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘞𝘌𝘉 𝘈𝘳𝘶𝘣𝘢 (𝘚𝘐𝘞𝘈)
• 𝘛𝘳𝘢𝘩𝘢𝘥𝘰𝘳𝘯𝘢𝘯 𝘖𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢 𝘥𝘪 𝘚𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘗𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘈𝘳𝘶𝘣𝘢 (𝘛𝘖𝘗𝘈)
• 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘈𝘥𝘶𝘢𝘯𝘢 𝘈𝘳𝘶𝘣𝘢 (𝘚𝘈𝘋𝘈)
• 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘛𝘳𝘢𝘩𝘢𝘥𝘰𝘯𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘯 𝘛𝘦𝘭𝘦𝘤𝘰𝘮𝘯𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯 (𝘚𝘛𝘛)
• 𝘈𝘭𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘦 𝘉𝘰𝘯𝘥 𝘷𝘢𝘯 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘯 𝘝𝘦𝘳𝘱𝘭𝘦𝘨𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘐𝘯𝘴𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 (𝘈𝘉𝘝)
• 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘔𝘢𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘈𝘳𝘶𝘣𝘢 (𝘚𝘐𝘔𝘈𝘙)
• 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘉𝘰𝘮𝘣𝘦𝘳𝘰𝘯𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘈𝘳𝘶𝘣𝘢 (𝘚𝘐𝘕𝘉𝘈)
• 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘛𝘳𝘢𝘩𝘢𝘥𝘰𝘳𝘯𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘈𝘳𝘶𝘣𝘢 (𝘚𝘛𝘈)
• 𝘜𝘯𝘪𝘰𝘯 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘶𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘈𝘳𝘶𝘣𝘢𝘯𝘰 (𝘜𝘗𝘈)
• 𝘈𝘭𝘨𝘦𝘮𝘦𝘯𝘦 𝘝𝘢𝘬𝘣𝘰𝘯𝘥 𝘥𝘦𝘳 𝘚𝘵𝘢𝘧𝘭𝘦𝘥𝘦𝘯 (𝘈𝘓𝘝𝘈𝘚𝘛)
• 𝘍𝘦𝘥𝘦𝘳𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘪 𝘛𝘳𝘢𝘩𝘢𝘥𝘰𝘳𝘯𝘢𝘯 𝘥𝘪 𝘈𝘳𝘶𝘣𝘢 (𝘍𝘛𝘈)
𝗗𝗢𝗦 𝗕𝗜𝗔𝗛𝗔 𝗠𝗔𝗟𝗢 𝗡𝗢 𝗧𝗔 𝗛𝗔𝗖𝗜 𝗕𝗢𝗡
Pa e ultimo lunanan un di e topiconan mas discuti den politica na Aruba ta e asina yama Rijkswet HOFA (Houdbare OverheidsFinanciën Aruba / Finansas Publico Sostenibel Aruba). Den liñanan grandi ta trata akinan di un ley cual ta trece algun ahustacion na e supervision financiero cu desde 2015 Aruba ta cai bou di dje por medio di e asina yama LAft (Landsverordening Aruba Financieel Toezicht / Ordenanza di Supervision Financiero Aruba). E topico aki tin diferente aspecto. Algun sumamente complica door di nan naturalesa tecnico, manera por ehempel e normanan financiero cual Aruba tin cu cumpli cu nan. Esakinan sinembargo no ta esnan cu ta forma e base di e discusion politico mas grandi. E discusion politico ta centralisa rond di e pregunta te con leu e cambio di LAft pa HOFA ta mishi cu e “autonomia” di Aruba.
Pa hopi, specialmente esnan cu a mira por lo menos cuater decada pasa nan dilanti, e termino “autonomia” ta trece recuerdonan di e proceso largo y complica cu Aruba a pasa aden pa separa di locual antes tawata Antias Hulandes. Pa esnan mas hoben e termino aki kisaz ta sende un luz di lesnan di historia cu a wordo duna na scol, hopi biaha rond di dia 25 di januari of 18 di maart. Pero pa cu e discusion aki e termino autonomia, contrario na e temponan aya cu esaki tawata tin principalmente di haber cu independencia di Antias Hulandes – cu mientrastanto no ta existi mas – aworaki e autonomia ta enfoca mas bien riba e espacio cu ta duna pais Hulanda como e partner mayor den Reino Hulandes pa tin algo di bisa den asuntonan interno di Pais Aruba.
𝗘 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻
E asunto di supervision financiero originalmente a cuminsa na 2015 na momento cu Aruba a acorda LAft. Bou di LAft, Aruba – igual cu resto di mundo – a hay’e confronta cu e crisis financiero causa pa e pandemia di COVID-19. Pa por a enfrenta e consecuencianan, Hulanda a duna Aruba fiansanan, e asina yama Corona leningen. E corona leningen y nan refinanciamento ta locual a wordo uza pa yega na e asina yama “Landspakket”-nan, como tambe supervision financiero por medio di Rijkswet (originalmente Rijkswet COHO). A cuminsa encamina e proceso via supervision financiero mediante RAft (Rijkswet Aruba financieel toezicht / Ley di Reino Supervision Financiero Aruba), pero esaki a wordo para na momento cu e sosten di Aruba pa e Rijkswet aki a cai como cu tawata trata di un asina yama consensus-rijkswet (Ley di Reino di consenso). Gobierno di Aruba a firma un acuerdo gubernamental (Bestuurlijk Akkoord) cu Hulanda na mei 2024. Den esaki a palabra cu RAft no lo sigui mas, pero cu ta acorda cu lo sigui cu supervision financiero di otro forma.
𝗗𝗶𝗸𝗼𝗻 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗷𝗸𝘀𝘄𝗲𝘁?
Den e consideracionnan na inicio di e Bestuurlijk akkoord antes menciona ta wordo stipula pa cu e supervision financiero:
“De regeringen van Aruba en Nederland willen afspraken vastleggen over totstandbrenging van een rijkswet gericht op bereiken en behouden van houdbare overheidsfinanciën van Aruba.
Een wettelijke regeling gericht op houdbare overheidsfinanciën is hiervoor niet voldoende, Aruba blijft daarnaast ook werken aan de uitvoering van de hervormingen in het kader van het landspakket.”
(“E gobiernonan di Aruba y Hulanda kier establese palabracionnan tocante e creacion di un ley di reino cu ta dirigi riba yega na y mantene finansas publico sostenibel di Aruba.
Un ley dirigi riba finansas publico sostenibel no ta suficiente pa cu esaki, Aruba ademas lo keda traha riba implementacion di e reformanan den cuadro di e landspakket.”)
𝗘 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲 𝗲𝗿𝗼𝗿
Akinan den nos opinion Gobierno di Aruba a comete e prome eror. Door di firma un documento cu ta considera entre otro cu “un ley dirigi riba finansas publico sostenibel no ta suficiente” (“Een wettelijke regeling gericht op houdbare overheidsfinanciën is hiervoor niet voldoende), gobierno ta admiti inhustamente cu por medio di legislacion local no por yega na “finansas publico sostenibel”. Sinembargo Aruba a bin ta demostrando desde 2015 cu mediante LAft, cu ta un ley local (no un rijkswet), e ta cumpliendo cu normanan estableci pa cu finansas publico sostenibel. Pues e ora no tin un motibo pa tin tanto desconfiansa den legislacion local. Si tawata trata di e situacion manera cu e tawata na 2015, kisaz lo por a compronde e postura aki paso no tawata tin un “record” di bon maneho di finansas publico. Sinembargo na 2024 ya por a mira basta fruto di e maneho di finansas publico bou supervision regula pa LAft.
𝗘 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝘀 𝗲𝗿𝗼𝗿
Despues di eleccionnan parlamentario, Gobierno di Aruba ta scohe pa sigui cu e trayecto por medio di un rijkswet na lugar di coregi e curso riba cual partidonan ta bayendo. Esaki ta mes of hasta mas incomprendibel cu e situacion na 2024. Entre otro segun e raportahe riba Articulo IV di IMF di 2025, Aruba a realisa un surplus di aprox. 3% di e Producto Interno Bruto na 2024, mientras e quota di debe a baha di 74% na 2024 na un projeccion di 50% na 2030. Esaki ta indica cu compara cu na momento di a comete e prome eror, e situacion di finansas publico di Aruba na e momentonan aki ta mustra ainda miho. Pues con bin ta scoge continua den e rumbo di un rijkswet y comete eror un biaha mas?
𝗛𝗢𝗙𝗔
Despues di a scucha mayoria actor den e arena politico di Aruba y expertonan local cu a y ta traha directamente cu e contenido di e ley – te cu awor yama (concept) rijkswet Houdbaar Overheidsfinancien Aruba – como tambe opinion di academiconan, nos ta yega na e conclusion cu e motibonan cu ta wordo usa no ta di tal indole cu nan ta hustifica e escogencia pa un rijkswet na lugar di mantene supervision financiero bou legislacion local. Nos lo trata en corto algun di e argumentonan cu ta wordo treci dilanti pa hustifica mantencion di e rumbo actual di rijkswet:
𝘼𝙛𝙨𝙥𝙧𝙖𝙖𝙠 𝙞𝙨 𝙖𝙛𝙨𝙥𝙧𝙖𝙖𝙠
Un di e argumentonan principal cu ta wordo menciona ta cu Aruba no por cambia di curso pasobra cu ya a sera un acuerdo cu Hulanda caba riba e asunto aki y desviacion of violacion di e acuerdo aki lo perturba e relacionnan den reino.
En berdad Aruba e sera un acuerdo cu Hulanda den prome mitar di 2024, pero no por perde di bista cu tur acuerdo ta resultado di evaluacion di e situacion manera cu e tawata na e momento ey. Den e caso aki e realidad ta hunga un rol ainda mas fuerte, como cu e acuerdo ta dirigi riba un asina yama consensus rijkswet. E escogencia pa un consensus rijkswet ta implica – y tur experto ta di acuerdo cu esaki – cu durante henter e trayecto mester tin consensus di e partidonan involucra riba e caminda cu a scohe.
Kico ta consensus? Segun academiconan:
“Consensus veronderstelt instemming van de betrokken landen met de inhoud en totstandkoming van de rijkswet, welke instemming aanwezig moet zijn gedurende het gehele wetgevingsproces.”
(“Consensus ta asumi e acuerdo di e paisnan envolvi cu e contenido y creacion di e ley di reino, cual acuerdo mester ta presente durante henter e proceso di legislacion.”)
Pues e naturalesa di e proceso mes ta indica cu na momento cu acorda cu ta bai conduci un proceso legislativo di reino cu tin como base consensus, e probabilidad ta existi cu si na cualkier momento durante e trayecto e consensus aki no tey (mas), e trayecto tin cu stop. Un posibel desvio di e rumbo cu a scoge originalmente ta pues un probabilidad inherente na e vehiculo cu a scoge. E cambio di rumbo no ta debi na incumplimiento di e acuerdo original, sino e ta consecuencia di cumplimento cu e proceso cu a scoge p’e, cual proceso ta exigi consensus na tur momento.
Den e caso aki ta nos opinion cu e circumstancianan, en todo caso esnan cu ta existi awor aki, ta motibo suficiente pa Pais Aruba bisa cu (en todo caso) e no ta di acuerdo (mas) pa regula supervision di finansas publico por medio di un rijkswet, pero ta opta pa mantene esaki den su legislacion nacional. Esaki manera cu ta bin ta e caso pa e ultimo 10 añanan. Si e remedi original ta mustra di ta mehora e enfermedad, no tin motibo pa cambia e receta.
𝙈𝙞𝙝𝙤 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨
Un otro argumento pa no cambia di e rumbo di un rijkswet, ta cu si haci tal Hulanda lo no reduci e interes cu ta ofreciendo Aruba actualmente, ni tampoco Hulanda lo re-financia otro debenan na un miho interes. Aunke cu Hulanda legalmente por mara condicionnan na apoyo financiero, dificilmente por wordo hustifica for di un angulo moral y politico cu den un solo reino, apoyo financiero ta wordo condiciona na aceptacion structural di un rijkswet. Nos Statuut ta menciona den articulo 63, ayudo y apoyo, mas no hacimento di negoshi cu e apoyo ey. Na momento cu solidaridad ta cambia den condicionalidad, e principio di igualdad riba cual Reino Hulandes ta basa ta disparce. Un menasa di mara tarifanan di interes na un rumbo legislativo especifico no ta un instrumento di apoyo, pero un instrumento di poder cu ta mina e espiritu di cooperacion.
Ademas mester tene cuenta cu e oposicion di Pais Aruba no ta necesariame nte pa cu e contenido di e supervicion financiero cu ta wordo ahusta, e ta pa cu e vehiculo cu ta wordo uza pa yega na e meta. Pa un decada largo e vehiculo di legislacion local, den cual hasta ta proporciona Gobierno di Reino cierto tareanan di supervicion, a duna su frutonan. E necesidad di cambia esaki pa un rijkswet no por wordo hustifica.
𝘿𝙚𝙨𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙖𝙣𝙨𝙖
Por ultimo nos kier menciona un agumento cu sa wordo menciona y esaki ta esun unda cu e unico forma cu ta garantisa cu Aruba na caminda no ta bai haci cambio na e palabracionnan haci ta door di pone esaki den un rijkswet.
E ponencia cu solamente un rijkswet ta ofrece e garantianan suficiente ta basa riba un desconfiansa previo den e organonan democratico y institucional di Aruba. E ponencia aki no unicamente no ta sostenible for di un punto di bista constitucional, sino e ta contradeci tambe e espiritu di nos Statuut, cu ta basa su mes precisamente riba confiansa, igualdad y responsabilidad individual den Reino.
Conforme articulo 41 di Statuut, Parlamento di Aruba ta e legislador maximo y legitima democraticamente pa asuntonan local, incluyendo maneho financiero. E hecho cu Parlamento por modifica leynan, no ta refleha un riesgo sino un caracteristica esencial di democracia parlamentario y auto gobernacion. E mecanismonan di contol di nos estado di derecho, incluyendo Gobernador, Raad van Advies, Raad van Staten di Reino y Conseho di Minister di Reino, ya ta ofrece salvaguardia contra conducta iresponsabel.
Ademas e practica di casi dies aña di LAft a demostra di forma convincente cu nos legislacion nacional por funciona di forma stabiel y confiabel. Bou LAft a cumpli cu normanan presupuestario, a entrega raportahenan y no tawatin nececidad di aanwijzing di parti di Conseho di Minister di Reino. E exito aki ta mustra cu confiansa den nos legislacion nacional no ta cos di ilucion, sino ta totalmente hustifica.
Di otro banda un rijkswet obligatorio, basa riba un desconfiansa hipotetico lo significa un cambio fundamental den e relacionnan den Reino, di partnernan igual pa un structura di herarkia. E lo limita structuralmente e autoridad legislativo autonomo di Aruba, basando su mes riba e percepcion di un futuro falta di confianza na lugar di incumplimento real.
Un Landsverordening HOFA por ehempel (na lugar di un Rijkswet HOFA), cu normanan transparente, raportahe publico obligatorio y control independiente ta ofrece suficiente garantia legal sin mester limita e autonomia di e Legislador di Aruba.
𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻
Basa riba tur lo antes menciona nos ta di opinion cu teniendo tur circumstancia na cuenta, Pais Aruba no tin pakico scoge pa un rumbo cual ta asumi desconfiansa den su organonan legislativo y democratico. Pais Aruba a demostra seriedad y compromiso pa cumpli cu palabracionnan haci, sin cu mester a kita autoridad final for di su Parlamento scogi democraticamente. Pues ta na su lugar pa sali un mensahe cla y desicivo di parti di esnan cu a wordo scogi door di pueblo di Aruba pa papia den nan nomber, cu no tin consensus riba regulacion di supervicion di finansas publico di Aruba por medio di un rijkswet.
𝘜𝘯𝘥𝘢 𝘤𝘶 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘢𝘯𝘴𝘢 𝘵𝘢 𝘧𝘶𝘯𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢, 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘢𝘯𝘴𝘢 𝘯𝘰 𝘵𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘬𝘪𝘤𝘰 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘥𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢.
Sindicatonan di Aruba a formalisa nan posicion den e siguiente carta cu a wordo manda pa tanto parlamento di Aruba como nos gobernantenan. Click aki pa e carta: https://ftaaw-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/management_fta_aw/EZb8onFsDzRJnN1eM3qkUW4BQ5paOmZ3fnrvHdtOkUa2HA?e=eoGh41