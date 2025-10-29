[VIDEO] Ciudadano ta reclama cu casi despues di un ora bomberonan a presenta pa candela na Saliña

Diamars anochi a drenta informe di un candela di sushi na Saliña mesora a dirigi tanto polis como bomberonan na e sitio. Na yegada di bomberonan nan no por a logra manda awa riba e candela y esaki a sigui expande te bira hopi grandi unda mester a pidi mas unidadnan pa bini na e sitio. Nos reportero cu a haya yamada na 9or y 56 minuut di anochi di un bisiña a indica cu tin un candela na e sitio, pa mas o menos 10or y 16 minuut a yega na e sitio y no tabata tin ningun bombero na e sitio. Nos reportero a yama y e central di bombero a kita e unidad for di un sitio mand’e pa Saliña alrededor di 10or y mey e prome unidad a presenta. Tur es tempo e candela a sigui expande. Na e prome minuutnan di nan yegada nan no por a basha ningun lek di awa ta te banda di 10or y 40 minuut nan por a cuminsa basha awa riba e candela. A pidi refuerso di mas unidadnan na e sitio pa asina sigui combati e candela cu tabata menasa 2 cas. ta te den oranan despues di mey anochi cu a logra domina e candela y asina mes a pidi pa un chubato bin yuda cu e candela.