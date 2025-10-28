Entrenador di Desaroyo pa deporte di Hisamento di Peso na Aruba Aruba Amateur Weightlifting Assocation ta presenta entrenador Yunel Caballero

Siman pasa a reuni cu e federacion di hisamento di peso, Aruba Amateur Weightlifting Assocation (AAWA). Presidente di AAWA Hugo Themen hunto cu entrenador Laertes Araque a bin di bishita cu entrenador Cubano Yunel Caballero, cu ta na Aruba den cuadro di un proyecto hopi interesante. E federacionan continental di hisamento di pesas, Pan American Weightlifting Federation (PAWF) lidera door di presidente Jose Quiñones, a cuminsa un proyecto unda lo asigna entrenador experiencia den ramo di desaroyo deportivo na diferente miembro den region Caribe pa asina yuda cu e desaroyo di e deporte di “Weightlifting”. Entrenador Yunel a yega Aruba a traves di e proyecto aki y hunto cu AAWA lo traha pa asina busca y desaroya talento pa e deporte. Yunel lo ta na Aruba pa dos luna y lo traha pa desaroyo plannan strategico pa asina bishita Aruba structuralmente pa yuda den e implementacion y ehecucion.
Di parti di Comite Olimpico Arubano ta desea entrenador Yunel Caballero y AAWA tur claso di exito cu e proyecto aki y manera a comparti duranta reunion, COA ta dispuesto pa yuda unda por. #TEAMARU