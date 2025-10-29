Reflexión Diaranson 29 Oktober 2025.

Awe mane nos sa ta midweek atrobe, un siman ta habri y den un frega di wowo ta fin di siman atrobe.
Semper combersa cu bo bon Dios promer, y hiba bo pensamento y bo deseonan pe juda bo.
Nada ta imposibel pa Señor.
Hesus tabata pasa dianan resando cu su Tata, y asina e tabata hanja su poder pa cura hende, su forsa pa convense hende pa sigi su Tata.
E por a cura enfermonan.
Sana hopi fielnan cu tabata tin confiansa den dje.
Asina nos tambe mester sigie y cumpli cu su leynan.
Nos tin tur dia cu nos por lanta mainta y gosa di hopi cos bunita.
Nos ta juinan di Dios.
Señor ta nos creador y nunca lo laga nos cai.
24/7 E ta cu nos, pa cuida nos y kita nos di tur peliger.