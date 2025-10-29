Posted in INCIDENTE [VIDEO] Candela na Saliña a sigui crece yega Soledad y ta bayendo pa Seroe Janchi 06:35 October 29, 2025 Leave a comment Diaranson mainta despues di cu diamars anochi bomberonan a tabata ocupa combatiendo e candela na Saliña awe mainta e candela a sigui expande te na Soledad y ainda e ta na candela casi yegando 2 cas. default Related Articles Polis a bay na Glenn’s Place unda anti-social a comete kiebro y ladronicia di bebidanan. Dama chauffeur a bay dal riba e muraya di e rotonde banda di Superfood Auto a dal den palo di luz na Cas Ariba Proceso pa forma Gabinete Wever-Croes II: DI DOS DIA DI REUNIONNAN CU STAKEHOLDERS DEN E AREA DI FINANSAS Y ECONOMIA Y TURISMO