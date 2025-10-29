 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Candela na Saliña a sigui crece yega Soledad y ta bayendo pa Seroe Janchi

06:35  October 29, 2025

Diaranson mainta despues di cu diamars anochi bomberonan a tabata ocupa combatiendo e candela na Saliña awe mainta e candela a sigui expande te na Soledad y ainda e ta na candela casi yegando 2 cas.

 

