Diaranson mainta a drenta informe di un accidente unda un auto lo a pasa riba pia di un hende den Weststraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ambulans ya caba tabata na e sitio y tabata atendiendo e victima den ambulans y a transporte pa hospital. E victima a bisa polis cu e auto lo a pasa riba su pia poco mas pazuid y a cana bin nort te ora cu su pia a bisa e no por mas. Polis di trafico tin e investigacion.
Auto a pasa riba pia di peaton den Weststraat y a sigui bay e peaton a cana bay nort pero dolor a dal e!
