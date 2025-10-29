Diaranson a habri for di e oranan di madruga pa mainta cu un candela cu a cuminsa cu un candela na Saliña cu a expande te na Soledad den oranan di mainta. Bomberonan a yega laat y a purba combati e candela pero no tabata por ni den anochi di den dia. Pa den oranan di merdia casi a logra pero no a paga esaki full. E candela a bolbe landa y a haci masl daño, personanan cu a guli huma a keha di molester y nan salud.
Ta te banda di merdia a logra paga full e candela na Soledad
