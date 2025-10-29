[VIDEO] Homber jamaiquino ta fayece durante trabao na un cas na Palm Beach.

Diaranson atardi a drenta informe si cu un trahado di contratista a bira malo na un cas na Palm Beach, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a mira cu e persona no ta reacciona y a cuminsa dun’e CPR despues di varios intento pero e tabata sigui sin reacciona y a pidi presencia di polis y un otro ambulans pa yuda pero na nan yegada ya a nota cu tur e intentonan tabata envano y no tabata reacciona. Despues di un rato a constata cu ela fayece. E trahado di nacionalidad Jamaiquino y tabata trahador di un contratista na famia di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.