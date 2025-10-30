[VIDEO] Motociclista herida ora auto a sali su dilanti y ela desvia cay y lastra su curpa riba caminda

Diaranson anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Dilanti Pricesmart. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto y un brommer unda e chauffeur di e auto no a duna preferencia na e brommer y e motociclista pa no dal e auto a purba desvia y esaki a pone cu e brommer y e motociclista cay y lastra riba caminda, debi na esaki e motociclista a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.