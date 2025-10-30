Dama di 77 aña a trompica cay dilanti edificio di Elmar na Oranjestad

Diahuebs mainta a drenta informe di un dama di 77 aña a trompeca cay dilanti edificio di Elmar na Oranjestad, mesora a dirigi un unidad di ambulans na e sitio. Na yegada di e unidad a bin compronde cu e dama pa un descuido a trompica y a cay. A atende e dama na e sitio mes y cu recomendacion di e dokter a manda e dama cas.

