 Posted in INCIDENTE

Dama di 77 aña a trompica cay dilanti edificio di Elmar na Oranjestad

11:40  October 30, 2025  Leave a comment

Diahuebs mainta a drenta informe di un dama di 77 aña a trompeca cay dilanti edificio di Elmar na Oranjestad, mesora a dirigi un unidad di ambulans na e sitio. Na yegada di e unidad a bin compronde cu e dama pa un descuido a trompica y a cay. A atende e dama na e sitio mes y cu recomendacion di e dokter a manda e dama cas.

