Seccionnan den e area di Parkeer Publico di Aeropuerto di Aruba lo Sera Temporalmente pa Mantencion di Panel Solar [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad, Aruba – 30 di oktober 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta informa publico cu trabou di mantencion relaciona cu instalacion di panel solar ribaseccionnan di e area di Parkeer Publico lo tuma luga for di 3 di November te 3 di December 2025.
Durante e periodo aki, seccionnan di e area di ParkeerPublico lo sera temporalmente den fase pa facilita e actividadnan di mantencion.
Pa garantisa cu e molester pa biahero y bishitante lo ta menos posibel, e area di parkeer lo sigui habri y lo ta accesibel durante e periodo di mantencion, cu lo cera zonanan designa so den e area di Parkeer Publico.
Informacion Importante pa usuarionan di e area di ParkeerPublico
• Zona di Trabou: Lugarnan marca cu pilon oranjo of otroekiponan di demarcacion ta indica un zona activo di trabou. Por fabor no parkeer den e lugarnan aki.
• Siguridad di Vehiculo: Pa preveni daño of cualkier tipo di molester, ta recomenda cu usuarionan move nan vehiculonan for di e zonanan cu lo ta marca pa mantencionden e area di Parkeer Publico.
• Disclaimer di Parkeer: Tene na cuenta cu uso di e area di Parkeer Publico ta na riesgo propio di e doño di e vehiculo.
Si bo sa di amigonan of famia cu tin vehiculo para naaeropuerto mientras nan ta afo, por fabor comparti e informacion aki pa nan ta na altura y por move nan vehiculosi por.
AAA ta aprecia cooperacion y compren di publico mientrasnan ta completa e mantencion importante aki pa sigui elevae facilidadnan na aeropuerto.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den regionCaribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economiastabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion tapa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigury prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnanmoderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 30 di October, 2025
Sections of Aruba Airport Public Parking Temporarily Closed for Solar Panel Maintenance
Oranjestad, Aruba – October 30, 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) informs the public that maintenance works related to the solar panel installation covering sections of the Public Parking Lot will take place from November 3 to December 3, 2025.
During this period, sections of the Public Parking Area will be temporarily closed in phases to facilitate maintenance activities.
To ensure minimal inconvenience to travelers and visitors, parking will remain open and accessible throughout the project, with closures occurring only per designated zoneswithin the Public Parking Area.
Important Information for Parking Users
If you know of friends or family members who have vehicles parked at the airport and are currently abroad, please help share this information so they can make arrangements to relocate their vehicle.
AAA appreciates the public’s cooperation and understanding as these important improvements are completed to further enhance facilities at the airport.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 75% from the United States & Canada, 17% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: 30 October, 2025
Secciones del Estacionamiento Público del Aeropuerto de Aruba Cerradas Temporalmentepor Mantenimiento de Paneles Solares
Oranjestad, Aruba – 30 de octubre de 2025 – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) informa al público que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento relacionados con la instalación de paneles solares que cubren secciones del Estacionamiento Público, del 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2025.
Durante este período, algunas secciones del área de estacionamiento público estarán cerradas temporalmentepor fases para facilitar las actividades de mantenimiento.
Con el fin de garantizar la menor incomodidad posible a losviajeros y visitantes, el estacionamiento permaneceráabierto y accesible durante todo el proyecto, con cierresque se realizarán únicamente por zonas designadas dentrodel área de estacionamiento público.
Información Importante para los Usuarios del Estacionamiento
Si conoce a amigos o familiares que tengan vehículosestacionados en el aeropuerto y que se encuentrenactualmente en el extranjero, por favor comparta estainformación para que puedan hacer los arreglos necesariosy reubicar su vehículo.
AAA agradece la cooperación y comprensión del públicomientras se completan estas importantes mejorasdestinadas a seguir optimizando las instalaciones del aeropuerto.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneasque operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 75% de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 17 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 30 de Octubre de 2025