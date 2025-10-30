Bin sostene Fijn Lopez su ultimo race contra Parkinson’s

“Better and better everyday!” Cu e lema aki Francisco Lopez, miho conoci como Fijn, ta motiva su mes tur dia den e 26 aña bibando cu Parkinson’s. Diadomingo 2 november lo ta su ultimo race: Bin aplaudi y sostene e bon causa aki pa yega na un miho cuido pa pashentnan sufriendo di Parkinson’s.

Prome y durante e Lotto Cambiando Bida Run 2025 lo recauda fondo por medio e pagina GOFUNDME. Sigui e instruccion riba e pagina aki pa haci bo donacion. Tur donacion ricibi lo bay pa un cama special pa pashentnan sufriendo di Parkinson’s.

Ken ta Fijn Lopez?

Como yiu di tera, Fijn a bay biba y traha na St. Maarten pamas cu 35 aña entre otro como docente na Milton Peters College. Despues di horcan Luis nan a renoba e luga unda e tabata duna les, uzando un lijm toxico. Asina Mr. Lopez a inhala e aire toxico y cuminsa sinti e prome efectonan di Parkinson’s. E tabatin 48 aña.

Aunke e malesa a cambia su bida completamente, el a kedahopi positivo. Fijn tabata y ainda ta un inspiracion pa hopi hende na St. Maarten y Aruba. El a guia hoben cu amor y positividad, creando conscientisacion como motor tras di un multitud di campaña y evento di salud y deporte cu SXM Road Runners. Fijn mes tabata un gran deportista.

Na 2017 el a bin Aruba bek den brasa di su famia y awor takedando na Maris Stella (SABA). Su sobrino Jeff Lopez y sobrina Mandy Lopez a tuma e iniciativa pa participa na Lotto Cambiando Bida Run 2025 hunto cu su omo. Esaki ta cambiando e bida di Fijn un rato pa asina e por experiencia un biaha mas e thrill di un evento deportivo. Su yiu Nathalia Lopez a dicidi eora pa combina esaki cu un bon causa cu lo yuda su tata pero tambe otro pashent sufriendo di Parkinson’s.

Bin aplaudi Fijn Lopez su ultimo careda riba diadomingo 2 di november. E ruta di 10KM lo cuminsa 6or di mainta, saliendo for di Centro Deportivo Betico Croes na St. Cruz. Su famia lo aprecia si mas tanto hende lo bin sostene Fijn riba e ultimo parti di e ruta, cual ta den yegada di Stadion Guillermo Prospero Trinidad (Entertainment Center Dakota).

Tin un cantidad limita di T-shirts tambe na benta, naEntertainment Center Dakota of prome e race via: Google Forms link: https://forms.gle/4FUaFQJ6jXx2TYmY8 paesunnan cu kier sostene Fijn y e bon causa. Manera mencionapor haci un donacion tambe na e pagina GOFUNDME. https://www.gofundme.com/f/better-and-better-for-mr-fijn-lopez

Di parti di Fijn y su famia Lopez: Let’s get better and bettereveryday y hunto contribui na un miho cuido pa pashentnansufriendo di Parkinson’s!