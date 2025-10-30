Nayeli Besaril a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 3 di october 2025, Nayeli Besaril a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia. Nayeli Besaril a defende su tesis “Agile vs Traditional Project Management Approaches; Measuring the impact of Job Satisfaction” dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Niels Wiskerke, MA, Drs.Jacques van der Scheer y Marilinda Croes, Msc. Ademas tabata presente manager di e programa OGM, Ahmet Talan, MSc, famia, docente di Universidad di Aruba y colega di estudio.

Nayeli Besaril a haci un investigacion tocante e impacto di metodologianan di ‘project management’ riba satisfacion laboraldi empleadonan na Aruba. A compara e dos metodologiananprincipal di ‘‘project management’’ esta, ‘agile’ y ‘traditional’. E participantenan di e estudio a comparti nan experiencia tocante carga di trabou, trabou den ekipo y e balansa entre bida personaly profesional. E resultado a mustra cu ‘’agile’’ ta stimula mas colaboracion y flexibilidad, mientras cu metodonan tradicional ta ofrece mas stabilidad y structura.

Abase di e resultado, e investigacion a propone diferente recomendacion. Un di e recomendacionnan ta pa e organisacionscohe un metodo cu ta cuadra cu nan proyecto pa asina aumenta compromiso y motivacion di e empleadonan. Otro recomendacion ta pa duna empleado mas flexibilidad pa un miho balansa entre bida personal y profesional. Tanto ’agile’ como ’traditional’ por beneficia di implementa mas flexibilidad, specialmente durante periodo di stress.

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda guia Nayeli Besaril como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na, y pafo di Universidad di Aruba cua contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa lesa e resumen of tesis di e studiante, por fabor bishita e pagina di publicacion di Universidad di Aruba via e siguiente link: https://hdl.handle.net/20.500.14473/1656.