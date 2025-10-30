Sidney Simoons a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 6 di october 2025, Sidney Simoons a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia. Sidney a defende sutesis “Beyond the Shoreline” (mas aya cu e costa) dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Thaïs Franken MSc, Drs. Yolanda Richardson y Ichmara Kock MA. Ademastabata presente manager di e programa OGM, Ahmet Talan, MSc, famia di Sidney, docentenan di Universidad di Aruba y su coleganan di estudio.

Sidney a investiga e impacto social, economico y cultural cu e industria di “Craft” artesania tin pa Aruba. E tesis aki ta explora e impacto socio-economico y cultural di e industria di artesaniana Aruba, cu atencion na con e pandemia di COVID-19 a afecta su resiliencia y ki maneho mester pa fortifica e sector. E participantenan di e investigacion aki ta: Cosecha, Departamento di Cultura Aruba (DCA) y Ministerio di Cultura. Ademas, a colecta perspectiva di e organisacionnan cu no ta gobernamentalmanera Go Cultura, representante di e comunidad di arte cu tainclui ARTISA, BAZART Creative Gallery, artista individual y Aruba Tourism Authority (ATA).

Algun di e recomendacionnan clave cu a destaca ta e necesidad pa un sosten y reconocemento mas grandi pa e sector di artesania. Ta haci un yamada riba gobierno pa desaroya un maneho nacional amplio di artesania cu ta reconoce e importancia di e industria formalmente, mientras cu ta provee ​​yincentiva financiamento y oportunidad di entrenamento pa yudae artesanonan prospera. Ademas di esey e rapport ta urgi paintegracion di artesania y herencia cultural den curiculo di scolpa instituto cultural y educativo, tanto pa fortalece identidad cultural como pa encurasha un participacion mas grandi di hoben den habilidad tradicional. Mientrastanto, ta encurasha e artesanonan mes pa forma un colaboracion y un asociacion cu lo permiti nan comparti recurso, construi laso mas fuerte, y acceso na mercado mas amplio.

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Sidney como studiante. Tambe tagradici tur esnan di Universidad di Aruba y e instancianan cu a contribui di un manera of otro na e investigacion aki.

Pa lesa e resumen of tesis di e studiante, por fabor bishita e pagina di

publicacion di Universidad di Aruba via e siguiente link: https://hdl.handle.net/20.500.14473/1662.