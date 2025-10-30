Emy Laclé a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 8 di october 2025, Emy Lacle a defendesu tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia. Emy a defende su tesis “Introducing Community Policing in Aruba: Exploring Strategies and Factors for Successful Implementation” dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Thais Franken, MSc, Dr. Miekede Droog y Ramon Arnhem, MSc. Ademas tabata presentemanager di e programa OGM, Ahmet Talan, MSc, famia di Emy, docente di Universidad di Aruba y colega di estudio tambetawata presente.

Emy a investiga cual strategia y factor ta contribui naimplementacion exitoso di ‘polis den bario’. E participantenandi e investigacion ta miembro di e comunidad y polis di bario di diferente districto. Un di e recomendacionnan ta pa inverti den recurso humano y material. Otro recomendacion ta pa crea conscientisacion tocante kico e implementacion di ‘polis den bario’ ta encera.

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Emy como studiante. Tambe tagradici tur esnan na, y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.