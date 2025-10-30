Francesca Arrindell a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 7 di October, 2025, Francesca Arrindell a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia. Francesca a defendesu tesis ‘’Exploring Aruban Visual Art Studios: Revealing Innovative Characteristics and Possible Strategies in Organizational Culture for the Creative Industry’’ dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Thaïs Franken, MSc, Drs. Yolanda Richardson, y Ana Maria Hernandez, MSc. Ademas tabata presente manager di e programa OGM, Ahmet Talan, MSc, famia di Francesca Arrindell, docente di Universidad di Aruba y colega di estudio tambe tawata presente.

Francesca a investiga con innovacion ta wordo practica den e cultura di studio di arte visual. Ademas, e caracteristicanan, forsa, debilidad, oportunidad y menasa relaciona cu studio di arte visual. E meta ta pa duna solucion strategico basa riba e descubrimentonan di e analisis, pa apoya e crecemento di industria creativo Arubano.

E participantenan di e investigacion ta consisti di algunempleado of artista cu a representa nan studio di arte visual y algun organizacion cu ta apoya studio di arte visual den industriacreativo Arubano.

Un di e recomendacionnan ta pa e studionan di arte visual inverti mas den ekipo pa crea un ambiente di trabao mihor ekipay eficiente. Ademas, practica den maneho di negoshi, administracion y mercadeo ta fundamental pa yuda artista bendey maneha nan obra di un manera efectivo. E estudio tambe taenfatisa e importancia di busca apoyo financiero pa fortalece durabilidad di nan studio di arte visual. Adicionalmente, e tesista presenta dies strategia pa guia e desaroyo di studio di arte visual na Aruba.

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Francesca como studiante. Tambeta gradici tur esnan na, y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa lesa e resumen of tesis di e studiante, por fabor bishita e pagina di publicacion di Universidad di Aruba via e siguientelink: https://hdl.handle.net/20.500.14473/1659.