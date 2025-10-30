Lansamento festivo di proyecto di scol“Choices matter, so do you”

Oranjestad, 4 november 2025 – Riba diamars 4 di novembervenidero lo lansa e proyecto di scol “Choices matter, so do you”na un forma festivo na Universidad di Aruba.

E programa inovativo aki a wordo desaroya riba iniciativa di Ministerio Publico, en cooperacion cu Universidad di Aruba y cu bureau Diversion, cu ta specialisa den desaroya programananeducativo tocante temanan cu ta toca comunidad.

Na Hulanda tin un programa parecido, diez aña caba, bao di e nomber “Wie grijpt in?”

E iniciativa “Choices matter, so do you” ta dirigi ribaalumnonan di Ciclo Basico di varios scol secundario.

E ta duna nan un chens pa drenta den combersacion cu otrotocante cuestionnan actual, bao guia di peer educatornan di Universidad di Aruba y den cooperacion estrecho cu MinisterioPublico.

E lansamento lo tuma lugar diamars awor di 4 pa 6’or di atardiden aula di Universidad di Aruba.

E procurador-general lo hiba palabra na e ocasion y lo papiatocante e importancia cu e proyecto aki tin pa MinisterioPublico.

Usualmente e enfoke di Ministerio Publico ta riba e acercamiento penal, mientras cu den e proyecto aki e enfasis lo ta riba yega na e hobennan y riba prevencion pa medio di educacion y concientisacion.

Di banda di Universidad di Aruba, Ruth Bonnevalle, coordinador di proyecto y docente principal di Derecho Penal y Procesal Penal, lo elabora encuento e rol di studiantenan comopeer educator den e proyecto “Choices matter, so do you”.

A invita directornan y docenten di 13 scol secundario tambe ribadiamars y lo introduci e peer educatornan y revela e logo y slogan.

Manager di proyecto Juliette van Romondt a bisa: “Cu Choices matter, so do you, nos ta duna hobennan un chens pa haci conocicu estado di derecho, cu ley y cu e parti cu nan mes ta hunga den esaki, na un manera interactivo, tanto pa nan mes como pa comunidad”.

El a sigui bisa: “Tur mayor y docente ta wak cu hobennan ta wordo influencia constantemente. Social media y presion di grupo ta hunga un rol grandi. Nos kier fortifica e resilencia, percura pa hobennan sigui pensa tocante escogencianan y consecuencianan, y keda participa den comunidad”.

E programa lo start na november 2025 na scolnan secundario naAruba y lo dura en todo caso e dos añanan escolar cu ta bin.

A organisa recientemente sesionnan di informacion cu scolnanpa percura cu e material di les ta cuadra cu e experiencia di alumnonan di Aruba.

E programa lo ta na Papiamento, Hulandes y Ingles.

Despues di e parti oficial lo sigui un recepcion y lo tinoportunidad pa invitadonan y prensa papia cu e manager di proyecto y docentenan di Universidad di Aruba, como tambe cu fiscal di Husticia señora Paesch.