HOH su prome simposio tocante cuido paliativo a conta cu bon acogida

Recientemente a tuma luga na HOH- Academy di Horacio Oduber Hospital (HOH) e prome simposio organisa pa HOH tocante cuido paliativo na Aruba. Un topico sumamenteimportante, pero hopi biaha no bon representa mirando e dificultad cu tin pa papia tocante e parti aki di bida. Pa e motiboey e team geriatrico na HOH a tuma e iniciativa pa organisa e simposio aki y trece mas conscientisacion y educacion tocantecuido paliativo pa tur cu ta den sector medico.

Anoeska Wever, nurse geriatrico na HOH tabata contento cu eacogida na e simposio organisa pa prome biaha cu un total di 133 participante. E ta sigui conta tocante e importancia di papiatocante e tipo di cuido aki pa sigura cu pashentnan, sin importante e etapa di nan bida, ta ricibi e calidad di cuido di mas halto.

“Mayoria biaha ta encera cuido cu tin cu tuma luga cerca un persona cu tin un enfermedad serio, cronico of enfermedad cu tamenasa bida cu tambe tin efecta riba su famia y sernan keri. E cuido ta enfoca riba mehora e calidad di bida door di preveni y alivia dolor fisico, psicologico, social y spiritual. Por brinda e cuido aki banda di e tratamento activo y no ta dirigispecificamente riba cura e enfermedad sino mas bien brindacomodidad y sosten na e pashent y su sernan keri durante e fasedificil aki. Por pensa riba por ehempel stress den e fasenan final di bida di e pashent of e planeamento pa ricibi cuido medico den futuro. E meta ta pa haci e bida miho y mas trankil posibel, mientras cu ta permiti e pashent pa mantene mas control cu taposibel riba su mesun salud”, nurse Wever ta conta.

Durante e simposio diferente specialista a duna presentacion y tambe diferente persona den e mundo di cuido paliativo. A tratatopiconan manera Advanced Care Planning, Cuido Paliativo nacas, pero tambe conscientisacion y Cuido Paliativo en general naAruba. A duna charla practico tocante diferente remedi y terapianan cu por uza durante cuido paliativo y a finalisa cu un ‘panel interactivo unda cu a papia entre otro tocante e recursonan cu tin mester na Aruba pa un cuido di calidadmanera personal, finanzas y un botica specialisa y tambe kicofalta na cas y na casnan di cuido pa mehora e calidad di bida den e ultimo fase di bida.

Team organisado di e simposio aki ta gradici miembronan di Parlamento pa nan presencia cual ta demostra e importancia pa cu e tema aki na Aruba. Alabes ta gradici Hunta di Directiva di HOH cu a kere den e bunita idea aki y tambe e team di HOH–Academy pa e localidad. No por keda sin menciona specialistadi geriatria dr. Sandro Waterloo cu a sostene e iniciativa for di comienso, tur orador y sin falta tambe na tur cu a yuda di un of otro manera pa haci e simposio aki posibel y exitoso.