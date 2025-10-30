A.T.A. y ACF ta uni pa estreno di “Turning the Tide” na Hulanda

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Aruba Conservation Foundation (ACF) a uni pa e estreno di e documental “Turning the Tide” na Hulanda, dia 28 di october na Filmhuis Den Haag. E documental, cu a tene su estreno local na Aruba mas trempan e aña aki, a ser presenta na Hulanda pa un audiencia internacional.

E evento a reuni 55 participante, incluyendo Ronella Croes, CEO di A.T.A., y Sanju Luidens, CMO di A.T.A., conhuntamente cu miembronan di e ekipo di A.T.A. pa e mercado di Europa. Representando ACF tabata Natasha Silva, hunto cu Edeline Berg, Communications & Marketing Manager di ACF. Cientifico Rene Henkens di Wageningen University tambe tabata presente pa e estreno special aki.

“Turning the Tide” ta un produccion di ACF hunto cu ScubbleBubbles Foundation, Universidad di Aruba y Wageningen University & Research. E documental ta trata di e esfuerso di expertonan local, regional y internacional pa rehabilita e habitatmarino di Aruba. E historia ta un testimonio di speransa, union y lucha contra crisis ecologico, enfatisando e importancia di conservacion di matanan di mangel y rif di coral, y participacion activo di comunidad.

“E documental ta special pasobra e ta crea na Aruba, pa Aruba — naci for di orguyo local y fortifica pa colaboracion internacional. Tur paso pa proteha naturalesa, no ta importa con chikito, ta conta pa futuro di nos isla,” Ronella Croes a enfatisa den su discurso na Den Haag.

A.T.A. y ACF a traha hunto riba diferente proyecto, manera restauracion di matanan di mangel, conservacion di duinen y mehoramento di infrastructura den Parke Nacional Arikok. Pero, e ta mas cu simplemente traha hunto; e ta un partnership valioso cu confiansa mutuo y un meta comun.

“Hunto nos ta traha riba un futuro cu ta restaura nos naturalesa y ta uni hende mas cerca, un futuro cu integridad como su base, fortificapa innovacion y sosteni pa inclusion,” asina Ronella Croes a expresa tocante e colaboracion entre A.T.A. y ACF.

A.T.A. lo renoba su acuerdo strategico cu ACF pa tres aña mas, cu e meta pa sigui traha hunto riba proyectonan sostenibel y innovativo.